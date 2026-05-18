Синоптик Тишковец: На этой неделе в Москве возможны тепловые рекорды Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе в Москве на столбиках термометров можно будет увидеть до +31 градуса. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице возможны температурные рекорды.

«Во вторник характер метеоусловий в регионе не изменится. <...> В светлое время суток воздух разогреется до плюс 28 – плюс 31 – не исключен повтор рекорда дня 1979 года, когда было плюс 30,2 градуса», – написал метеоролог в соцсетях.

А вот в среду и четверг, 20 и 21 мая, возможны температурные рекорды, утверждает Тишковец. Прежние максимумы за всю метеоисторию в Москве держатся для этих чисел с 1897 года (+29,7) и 2014 года (+29,2 градуса) соответственно.

«Субтропическая жара в мае – это короткий, но яркий атмосферный спектакль, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая всe в весеннее русло. Так и случится в предстоящие выходные, когда в результате прохождения холодного атмосферного фронта субботним днем посвежеет <...>, но в воскресенье распогодится и потеплеет», – добавил метеоролог.

Как KP.RU писал ранее, с 18 мая в Москве будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Об этом сообщает официальный представитель Гидрометцентра РФ.