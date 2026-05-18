СК задержал куратора курьеров по делу об убийстве москвички по указке аферистов

Следователи задержали одного из кураторов курьеров по уголовному делу об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы. Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, инцидент произошел 13 марта 2026 года на Строгинском бульваре.

Задержанный действовал согласно преступной схеме, которую разработали неизвестные из Украины. Он закупал сим-карты и мобильные телефоны. После с их помощью организаторы преступления дистанционно отправляли россиянам СМС якобы о взломах их учетных записей или личного кабинета на «Госуслугах».

Таким образом, злоумышленники различными способами вовлекали граждан в совершение преступлений. Расследование продолжается.

Как KP.RU писал ранее, в апреле суд арестовал куратора разбойного нападения на Строгинском бульваре в Москве. Под стражу отправлен 19-летний молодой человек.