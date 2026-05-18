Мошенники похитили у семьи из Москвы имущество на 16 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Москве задержаны соучастницы телефонных аферистов, которые забрали имущество семьи стоимостью свыше 16 млн рублей. Как сообщает начальник УИиОС ГУ МВД России по столице Владимир Васенин, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 17-летнему парню позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона получили от него код из СМС. Далее аферисты связались со школьником от имени правоохранителей и заявили, что из-за взлома его аккаунта на госпортале от его имени финансируется противоправная деятельность и он будет привлечен к ответственности. Чтобы этого избежать, ему нужно задекларировать все имущество семьи.

Дорогие часы, ювелирные украшения и тугие пачки наличности передал запуганный школьник курьерам мошенников Сотрудники МВД в Москве задержали курьеров аферистов, забравших имущество семьи на 16 млн рублей

Юноша забрал из квартиры в Языковском переулке наличные и ювелирные украшения своей матери и отдал их возле подъезда неизвестной, которая назвала кодовое слово. Далее подросток забрал из квартиры отца по адресу 2-й Тружеников переулок наручные часы, стоимость которых выше 6 млн рублей, и передал их той же девушке.

Правоохранители оперативно задержали 29-летнюю подозреваемую. По информации ведомства, приезжая забрала у подростка все имущества и передала его сообщнице. На территории Московской области задержана 21-летняя жительница Долгопрудного, которая получила похищенное. Драгоценности и часы она сдала в ломбард, а деньги конвертировала в криптовалюту и перевела кураторам.

Уголовное дело по данному факту возбуждено. Фигурантки находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, соучастники и организаторы преступления.

Как KP.RU писал ранее, в Химках задержан 22-летний уроженец Самарской области, который под влиянием телефонных мошенников похитил 7 млн рублей из сейфа местной жительницы. По данному факту возбуждено уголовное дело.