Главврач психиатрической больницы №5 подмосковного Хотьково задержан Фото: Ольга ЮШКОВА.

В понедельник, 18 мая, журналистам KP.RU стало известно, что главный врач психиатрической больницы №5 подмосковного Хотьково задержан за взятки. Он подозревается в том, что вместе с подчиненными собирал деньги с пациентов за улучшение условий содержания, а также послабление режима.

Как KP.RU писал ранее, в Истре завершилось расследование уголовных дел в отношении двух экс-заместителей главврача ГБУЗ Московской области «Истринская клиническая больница» по ОМС и по поликлинической работе, а также одного действующего по экономическим вопросам. Они обвиняются в 47 коррупционных преступлениях. Уголовные дела направлены в суд.