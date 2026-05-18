НовостиПроисшествия18 мая 2026 11:54

СК возбудил дело по факту смерти женщины и ребенка при пожаре в Лобне

Правоохранители рассматривают две возможные причины происшествия в Подмосковье
Семен ЕЛЕНИН
Елизавета БУБНОВА
В Лобне по факту гибели при пожаре пожилой женщины и ее внука возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Два тела, 66-летней женщины и пятилетнего мальчика, пожарные обнаружили вечером в воскресенье, 17 мая, после ликвидации пожара в частном доме. Правоохранители провели осмотр места происшествия. Рассматривается две возможные причины возгорания: неисправность электропроводки либо неосторожное обращение с огнем.

Назначены судебные экспертизы. Расследование установление всех обстоятельств продолжается.

Как KP.RU сообщил проверенный источник, семья, в которой произошла данная трагедия, на учетах не состояла. Мать погибшего мальчика в момент пожара находилась на работе.