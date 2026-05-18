НовостиПроисшествия18 мая 2026 14:47

СК завел дело после самостоятельного ухода двух мальчиков из детсада в Чехове

Два мальчика шести и пяти лет покинули детский сад во время обеденной прогулки, их местонахождение неизвестно
Авторы (2):
Семен ЕЛЕНИН
Елизавета БУБНОВА
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело по факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних возбуждено в подмосковном Чехове. Там в понедельник, 18 мая, два мальчика шести и пять лет самостоятельно ушли из детского сада во время обеденной прогулки.

Как сообщает пресс-служба Следкома России, дети ушли в неизвестном направлении, пока их местонахождение неизвестно. Правоохранители и волонтеры уже начали поиски несовершеннолетних. Расследование проводится.

Ранее KP.RU писал внешние характеристики детей, которых ищут в подмосковном Чехове. Напомним, что мальчики ростом 120 сантиметров, нормального телосложения, у одного из них светло-русые волосы и карие глаза, у второго - рыжие волосы и серо-зеленые глаза.