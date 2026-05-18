Найдены дети, самостоятельно ушедшие из детсада в подмосковном Чехове

Двух мальчиков шести и пяти лет, которые самостоятельно ушли из детского сада в подмосковном Чехове во время обеденной прогулки, нашли и уже передали родителям. Об этом сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.

«Уважаемые жители! Дети найдены и переданы родителям! Всем спасибо за помощь!» - написал политик в социальных сетях.

Как заявили в СК России, по факту халатности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних уже возбуждено уголовное дело. Как и почему дети смогли уйти из государственного учреждения устанавливают правоохранители.

