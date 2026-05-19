С 23 по 25 мая из-за велофестиваля и велогонки в Москве ограничат движение Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Москве с 23 по 25 мая введут временные ограничения движения транспорта в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Перекрытия затронут Садовое кольцо, проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Для проведения велогонки с 10:00 23 мая до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая закроют одну полосу в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова — от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара. А уже 24 мая с 08:00 и до окончания соревнований движение полностью перекроют на всем Садовом кольце в обе стороны. В этот же день с 00:01 до 13:30 запретят проезд по проспекту Академика Сахарова на том же участке.

В связи с проведением велофестиваля 24 мая с 13:00 до 18:30 Садовое кольцо вновь полностью перекроют. С 00:01 до 19:30 ограничения также введут на проспекте Академика Сахарова (до улицы Маши Порываевой) и на самой улице Маши Порываевой — от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Кроме того, 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 на этих участках будет закрыто по одной полосе в каждом направлении.

В мэрии предупредили, что в период ограничений будет затруднен подъезд к ряду объектов, включая торговые центры, Парк Горького, Курский и Павелецкий вокзалы, а также некоторые больницы и театры. С 00:01 23 мая до окончания мероприятий на указанных участках запретят парковку. Водителей просят заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться метро.