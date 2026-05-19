Леус: Суточный рекорд максимальной температуры ожидается в Москве во вторник

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что во вторник, 19 мая, в столице может быть побит температурный рекорд 46-летней давности. Предыдущее достижение для этого дня — плюс 30,2 градуса — было установлено еще в 1979 году. Свой прогноз синоптик опубликовал в телеграм-канале.

Как пояснил Леус, столичный регион остается на периферии антициклона, что обеспечивает малооблачную, сухую и спокойную погоду. Именно это поможет термометрам преодолеть 30-градусную отметку. Ожидается, что воздух прогреется до плюс 30–32 градусов в Москве и до плюс 27–32 градусов по области. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление, по прогнозам синоптика, будет слабо расти и составит 750 мм ртутного столба, что выше климатической нормы. В среду также ожидается без осадков: ночью — плюс 16–18 градусов, днем — снова плюс 30–32 градуса. Таким образом, аномальная жара продержится в столице почти до конца рабочей недели.

