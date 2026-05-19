Ефимов: В новых домах по реновации в СЗАО работают почти 60 социально-бытовых служб

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об открывшихся в рамках реновации социально-бытовых предприятиях на северо-западе столицы.

«По действующей программе реновации на первых этажах новостроек планируется организовать около восьми тысяч нежилых помещений для открытия социально-бытовых объектов. Благодаря этому будет создано свыше 200 тысяч рабочих мест для жителей столицы», - отметил заммэра, уточнив, что это позволит улучшить инфраструктуру районов и повысить качество жизни горожан.

Он добавил, что на северо-западе Москвы в нежилых помещениях в новостройках по программе реновации уже начали работу около 60 организаций.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, больше всего открыто пунктов выдачи заказов – 16, магазинов – 15, а также значительную часть помещений занимают предприятия социально-бытового обслуживания и объекты общественного питания.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что нежилые первые этажи в новых домах по реновации в СЗАО используют в шести районах.

«Например, в Северном Тушине объекты социально-бытового назначения открылись в 19 помещениях, в Хорошево-Мневниках – в 15», - сообщили в ведомстве, добавив, что еще девять помещений заработали в Щукине и семь – в Покровском-Стрешневе.

Благодаря продуманному зонированию, отдельным входам и соблюдению принципов безбарьерной среды созданная инфраструктура удобна и посетителям, и жильцам дома.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов напомнил о возможности для физических и юридических лиц получить при помощи открытых онлайн-аукционов нежилые помещения, расположенные на первых этажах новостроек. Подробнее о лотах - на Инвестиционном портале города в разделе «Торги Москвы».

Примерно 1 миллион жителей столицы получит новые квартиры благодаря реновации. В рамках программы предстоит расселить 5176 устаревших домов.