Сергунина назвала даты проведения московского фестиваля «Театральный бульвар»

Подробности о третьем Международном открытом фестивале «Театральный бульвар» рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. В частности, уже известны даты его проведения - с 30 мая по 30 августа - и новые площадки этого сезона. Ими станут Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике «Коломенское».

«Чуть больше чем за месяц заявки на участие в проекте поступили из 40 регионов России. Впервые на фестивале выступят коллективы из таких городов, как Владивосток, Хабаровск, Абакан, Тюмень, Смоленск», — отметила Наталья Сергунина.

Заявки принимаются до 30 июня на официальном сайте.

Самой большой площадкой «Театрального бульвара» станет обновленная Пушкинская набережная в Парке Горького. Среди других локаций — Покровский и Чистопрудный бульвары, парк около Политехнического музея, «Зеленый дворик» рядом с театром «Современник». А еще зрители смогут посмотреть спектакли на передвижной сцене «Дилижанс» в выходные в разных районах города.

Участниками фестиваля станут ведущие столичные театры. Например, «Современник», Российский академический молодежный театр, Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, Государственный академический театр имени Моссовета, Московский театр Олега Табакова.

В этом году в рамках проекта пройдет Всероссийский марафон-фестиваль «Россия — театр — общество». Его приурочат к 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Свои программы покажут и участники фестиваля студенческих спектаклей «Первый план».

Напомним, в 2025 году «Театральный бульвар» проходил 92 дня и стал самым продолжительным театральным фестивалем в мире. Зрители увидели уличные выступления более чем 3 тысяч российских и зарубежных артистов из 300 театров.

За два сезона проект был отмечен порядка 20 отраслевыми наградами. В их числе - национальная премия «Событие года» в номинации «Фестиваль года» и премия Eventiada Awards в категории «Лучший международный проект».

«Театральный бульвар» - часть общегородского проекта «Лето в Москве». Благодаря ему жителям и туристам предлагаются новые форматы отдыха, способствующие эстетическому и интеллектуальному развитию.