В Одинцове при поддержке спецназа Росгвардии выявили 91 нарушителя-мигранта

В Одинцове сотрудники ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области оказали силовую поддержку правоохранителям при проведении оперативно-разыскного мероприятия. Рейд прошел на производственных объектах и в местах компактного проживания иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки силовики выявили 91 иностранца, который нарушил миграционное законодательство. Нарушителям грозят штрафы и выдворение за пределы страны. Кроме того, в отношении владельцев двух хостелов сейчас проводится проверка по факту организации незаконной миграции.

В Росгвардии отметили, что такие профилактические рейды с участием бойцов ОМОН проходят регулярно. Они направлены на обеспечение общественной безопасности, контроль за соблюдением законодательства и поддержание правопорядка в Подмосковье.