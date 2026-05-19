Владислав Овчинский: Москва ускоряет стройку с помощью ИИ

В Нижнем Новгороде на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) московское правительство показало, как нейросети меняют стройку. Речь идет не о футуристических концепциях, а о рабочих инструментах, которые уже проверяют документы, ищут ошибки и делают процесс прозрачнее.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский, специалисты его ведомства представили сразу несколько ИИ-сервисов. По словам главы департамента, сегодня искусственный интеллект способен взять на себя огромные объемы рутинной проверки. Это позволяет специалистам не закапываться в бумагах, а сосредоточиться на сложных задачах.

«Это напрямую влияет на сроки подготовки проектов, качество документации и прозрачность процессов. Для города такие решения важны еще и потому, что они помогают снижать вероятность ошибок и делают взаимодействие между всеми участниками строительства продуктивным и более понятным», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Среди новинок сервис «Проверка типовых объемно-планировочных показателей. Нейросеть автоматически анализирует квартирографию (как расположены комнаты, кухни, санузлы) и сверяет с нормами. Если проектировщик где-то схитрил или ошибся, ИИ найдет несоответствие на раннем этапе.

Еще один полезный сервис - «Проверка документов для оформления РС». Он оценивает, все ли бумаги в порядке для получения разрешения на строительство, ищет логические противоречия и сверяется с актуальными требованиями.

Ранее Владислав Овчинский сообщил о новом ИИ-сервисе для реализации программы реновации. Сервис «Планирование этапов реновации» осуществляет мониторинг и оценку ключевых показателей реализации программы с точностью до 95%.