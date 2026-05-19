Синоптик Позднякова: Лето в Москве начнется с дождей и прохладной погоды Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей столицы предупредили о резкой смене погоды после аномальной жары. По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, лето в Москве стартует с дождей и прохлады. Свой прогноз синоптик опубликовала в канале мессенджера MAX.

Позднякова пояснила, что на текущей рабочей неделе москвичи действительно будут изнывать от зноя, но это продлится недолго. Последняя декада весны окажется прохладной. Погоду последней пятидневки месяца будет определять тыловая часть циклона с центром над Верхней Волгой.

В результате задует северный ветер, и температура воздуха не только вернется к климатической норме, но и опустится ниже нее на 2–3 градуса. Так что начало календарного лета в столице будет дождливым и прохладным. При этом ранее синоптики сообщали, что до конца рабочей недели в Москве сохранится июльский зной с температурой до плюс 32 градусов.