В Москве впервые за год воздух прогрелся до +30 градусов

В столице впервые с начала текущего года столбики термометров достигли 30-градусной отметки. Рекорд зафиксировала главная московская метеостанция на территории ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

До этого самыми теплыми днями в 2026 году были 7 мая (плюс 28,8 градуса) и 18 мая (плюс 29,5 градуса). Теперь же тридцатиградусная жара во вторник может не только повторить, но и побить абсолютный суточный рекорд, который держится с 1979 года — тогда воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса.

Причиной летнего зноя, царящего в столичном регионе, в Гидрометцентре назвали тропосферный гребень из Средней Азии. При этом по южной и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с Черного и Каспийского морей, поэтому синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В связи с аномальной жарой с полуночи в Москве и Подмосковье действует оранжевый уровень погодной опасности, который предупреждает о вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба. Он будет действовать до конца суток пятницы.