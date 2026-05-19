Подписка
НовостиОбщество19 мая 2026 14:41

Москвичей предупредили о мошенниках, которые звонят якобы из поликлиники

Депздрав: Мошенники теперь звонят якобы из поликлиники и просят назвать код из СМС
Мила ГЕНЬ
Фото: Shutterstock.

Столичный департамент здравоохранения предупредил горожан о новой схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят под видом сотрудников поликлиник и приглашают пациентов сдать анализы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным департамента, после приглашения аферисты просят назвать код из смс-сообщения, выдавая его за «номер очереди» для приема у специалиста. На самом деле, таким образом мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».

В столичном департаменте здравоохранения подчеркнули, что настоящие сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают по телефону коды из смс и тем более личные данные. Если вас просят назвать подобную информацию — это точно мошенники, и не стоит поддаваться на их уловки.