Жара в Москве не отступает: синоптики рассказали, когда изменится погода Фото: Сергей Грачёв. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода в столице не отступит до конца рабочих будней. По информации синоптика Александра Ильина, высокие температуры вплоть будут в Москве до пятницы. Его слова приводит aif.ru.

Ильин пояснил, что в эти дни воздух будет прогреваться от 27 до 32 градусов тепла. Однако к воскресенью, по словам специалиста, станет заметно свежее — столбики термометров покажут от 20 до 25 градусов.

Синоптик также предупредил москвичей о возможных осадках до конца недели. Он уточнил, что вероятность кратковременных ливневых дождей сохранится из-за развития конвективной облачности.

О погодных аномалиях в регионе предупреждал и другой синоптик Евгений Тишковец. Он сообщал, что на этой неделе температура может подняться до 31 градуса, назвав всю рабочую неделю аномально жаркой. Его слова приводит Life.ru.

При этом в Гидрометцентре дали чуть более оптимистичный прогноз. Ведущий специалист Людмила Паршина рассказала, что жара пойдет на спад уже с четверга, 21 мая. Она добавила, что в выходные ожидается облачная погода с дождями, где температура не превысит 24 градусов, пишет 360.ru.