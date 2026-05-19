Собянин освободил от должностей восемь глав управ районов Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении восьми глав районных управ. Все чиновники покинули свои посты по собственной инициативе. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно распоряжению, своих должностей лишились глава управы района Крюково Андрей Журавлев, глава управы района Крылатское Иван Лахно, глава управы района Северное Тушино Евгений Мамутов, глава управы района Арбат Юрий Нечаев, глава управы Савеловского района Игорь Овчинников, глава управы района Северное Бутово Алексей Прокудин, глава управы района Кузьминки Олег Пундел, а также глава управы района Восточное Измайлово Сергей Титов. Все они уволены с государственной гражданской службы по собственному желанию.

Ранее KP.RU писал, что вероятной причиной кадровых перестановок стали многочисленные жалобы жителей, связанные с уборкой снега и вывозом мусора.