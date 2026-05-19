Сердца и сосуды под контролем: в Подмосковье за 5 лет вдвое выросло число высокотехнологичных операций

В Подмосковье за 5 лет вдвое выросло число высокотехнологичных сердечно-сосудистых операций Фото: министерство здравоохранения Московской области

В Московской области активно развивается инфарктная и инсультная сеть, благодаря чему количество высокотехнологичных вмешательств при этих патологиях ежегодно растет. Пациенты получают комплексную медицинскую помощь максимально быстро. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что развитие сосудистой службы позволило существенно повысить доступность высокотехнологичной помощи для таких больных. За пять лет число чрескожных коронарных вмешательств при остром коронарном синдроме увеличилось более чем вдвое — с 8,5 тысячи в 2020 году до почти 19 тысяч в 2025-м. Также значительно выросло количество тромбэкстракций при ишемическом инсульте: со 171 вмешательства в 2021 году до 1 410 в 2025-м.

Сегодня в Подмосковье работают 17 региональных сосудистых центров и 17 первичных сосудистых отделений. Они оснащены современным оборудованием, включая ангиографические комплексы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы. В этих учреждениях проводят высокотехнологичные малоинвазивные операции пациентам с инфарктами и инсультами. Медицинская помощь оказывается жителям региона бесплатно по полису ОМС.