Собянин: Москва содействует реализации масштабных федеральных проектов

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва активно участвует в реализации крупных федеральных проектов и ведет мощную программу поддержки Вооруженных сил РФ. Об этом градоначальник сообщил в ходе пленарного заседания регионального отчетно-программного форума партии «Единая Россия» под названием «Есть результат!».

По словам Собянина, за последние несколько лет город вложил более 2 трлн рублей в поддержку армии, крупных федеральных инициатив и всей страны. Он подчеркнул, что сегодня Москва готова и уже реализует масштабную программу помощи Вооруженным силам. Речь идет о создании новых систем вооружения, электроники и комплектующих, а также об обеспечении армии одеждой, продовольствием и медикаментами.

«Сегодня Москва готова и реализует мощнейшую программу поддержки наших Вооруженных сил, создавая новые системы вооружения, электронику и компоненты, одежду, продовольствие, медикаменты. Сегодня Москва является номер один площадкой по поддержке военно-промышленного комплекса, развивая производственные предприятия, конструкторские бюро, обучающие и сервисные центры», – подчеркнул мэр.