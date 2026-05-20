Жарче, чем в XIX веке: синоптики прогнозируют обновление температурного максимума 20 мая

В среду, 20 мая, в Москве ожидается аномально жаркая погода, которая может побить многолетний температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, в период с 12:00 до 15:00 воздух прогреется до плюс 32 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Предыдущее достижение для этого дня держалось 129 лет — в 1897 году температура в Москве поднялась до плюс 29,7 градуса. Накануне столичная погода уже обновила рекорд: на главной метеостанции ВДНХ зафиксировали 30,3 градуса, что на 0,1 градуса выше показателя 1979 года. Тогда же впервые с начала года столбики термометров достигли 30-градусной отметки.

В течение дня в Москве ожидается от плюс 30 до плюс 32 градусов, по области — от плюс 27 до плюс 32 градусов. Во второй половине дня метеорологи не исключают кратковременный дождь. Из-за аномальной жары в столице, Подмосковье и других регионах Центральной России действует оранжевый уровень погодной опасности, который предупреждает о возможных стихийных бедствиях и нанесении ущерба.