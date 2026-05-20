Синоптик Тишковец: Температура воздуха в Москве опустится до плюс 20 к выходным

Температура воздуха в Москве опустится до плюс 20 к выходным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что к предстоящим выходным в столице заметно похолодает. По его прогнозу, температура воздуха опустится до плюс 20–23 градусов. Свой прогноз метеоролог опубликовал в Telegram-канале.

В течение дня, по словам Тишковца, погода будет определяться юго-западной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер юго-восточный и восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 28–31 градуса, под угрозой падения рекорд 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7 градуса.

Синоптик добавил, что жара продержится в столице до пятницы. А вот в выходные станет заметно прохладнее — столбики термометров покажут не выше плюс 20–23 градусов. В конце месяца, по словам Тишковца, на смену жаре придет по-настоящему прохладная погода.