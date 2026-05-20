Ефимов: Все жители 16 старых домов в Новогирееве отметили новоселье по реновации

О переселении участников реновации в новые дома в Новогирееве на востоке столицы рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации в районе Новогиреево Восточного административного округа в 2023 году жителям под заселение передали пять новостроек. С тех пор все москвичи из 16 старых домов – это около 1,2 тысячи семей – переехали в новые квартиры», - отметил заммэра, уточнив, что в одном здании процесс переселения еще не завершен.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, всего по действующей программе реновации в районе планируется расселить 72 дома. Это позволит обеспечить новым жильем более 16 тысяч человек, подчеркнул заммэра.

Главным при выполнении программы является волновое переселение. Как только участники реновации заселяются в новое жилье, старые дома сносят. Затем на их месте строят современные жилые комплексы с инфраструктурой.

Как пояснили в Департаменте градостроительной политики Москвы, уже 16 намеченных на снос домов полностью расселены по реновации в Новогирееве. Освобожденные площадки готовят под размещение новостроек для участников программы.

По проектам во дворах возводимых домов проводят благоустройство. Подъезды оснащены лифтами, комнатами для консьержей, местом для хранения колясок и велосипедов.

Для переезда город выделяет новоселам машину и грузчиков.

«Услугу «Помощь в переезде» можно заказать самостоятельно на mos.ru или в центре информирования по переселению», – уточнили в ведомстве.

Подробности о сданном новом доме по реновации в Алексеевском районе столицы ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря программе в целом около миллиона горожан отметят новоселье. Под расселение попадают 5176 старых домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое ускорить выполнение реновации.