Мэр Москвы сообщил об отражении атаки второго БПЛА на подлете к столице

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об очередной успешной работе средств противовоздушной обороны. По его данным, военные уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом градоначальник написал в своем официальном канале в мессенджере MAX.

На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Они занимаются осмотром территории и ликвидацией возможных последствий. Это второй сбитый беспилотник, направлявшийся к Москве, за сутки.