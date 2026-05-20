Столкнувшую девочку под поезд метро Москвы направили на принудительное лечение

Суд принял решение о принудительном лечении женщины, которая в 2025 году толкнула школьницу на рельсы в столичной подземке. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. Трагедия чуть не произошла 9 ноября 2025 года на платформе станции «Таганская».

По данным следствия, 64-летняя женщина на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. Содеянное было квалифицировано как покушение на убийство. Однако комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемая страдает хроническим душевным расстройством и не осознавала своих действий в момент преступления.

С учетом заключения экспертов суд постановил направить женщину на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа. В настоящее время осужденная содержится под стражей.