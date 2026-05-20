Максим Ликсутов: На Павелецком и Ярославском направлениях железной дороги вдвое чаще стали выбирать «Тройку»

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры на Павелецком и Ярославском направлениях железной дороги в два раза чаще стали выбирать «Тройку». За три года по билету «Кошелек» было совершено около 35 миллионов поездок. Среди преимуществ такого способа оплаты:

- экономия времени, поскольку больше не приходится идти к кассам или автоматам для покупки билета. Пополнение карты доступно онлайн, например, в приложении «Метро Москвы»;

- универсальность - при помощи «Тройки» проезд можно оплатить на всех видах городского транспорта Москвы;

- экологичность, то есть можно отказаться от бумажных билетов и чеков.

Важно не забыть приложить карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции. Если этого не сделать, то «Тройку» заблокируют для проезда на железной дороге.

Заммэра напомнил, что карта «Тройка» работает на Павелецком и Ярославском железнодорожных направлениях с мая 2023 года.

«За это время пассажиры оценили ее преимущества. Если в первый год «Тройкой» в среднем пользовались 570 тысяч пассажиров в месяц, то с начала 2026 года показатель превысил 1,2 миллиона», - отметил Ликсутов.

Он добавил, что совместно с ЦППК город продолжает развивать единую билетную систему в столичном регионе, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин.