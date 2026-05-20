Собянин: Количество операций по трансплантации в Москве выросло более чем вдвое

Московские хирурги во время операции по трансплантации почки и поджелудочной железы. Фото: mos.ru.

За последние пять лет число операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем канале в мессенджере «Макс» глава города рассказал об успехах московских врачей, проводящих сложнейшие хирургические вмешательства.

«Давно в прошлом те времена, когда трансплантология считалась уделом немногих федеральных научных медицинских центров. Последние годы она стала частью системы городской медицины. За последние пять лет количество операций выросло более чем в два раза: с 428 в 2020 году до 859 в 2025 году», - рассказал руководитель столичного правительства.

Он напомнил, что подобные операции сегодня проводят в современных центрах трансплантации органов, входящих в состав четырех крупнейших больниц: ММНКЦ имени С.П. Боткина, Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова, МКНИЦ Больница № 52 и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

По его словам, только в 2025 году врачи Склифа сделали свыше 400 операций. Всего же за все время они провели более 3 тысяч пересадок почки, свыше 1,5 тысяч трансплантаций печени, 150 пересадок сердца и более 100 – легких.

«Сегодня врачи Склифа выполняют все виды трансплантаций органов, а также сложные сочетанные операции, когда одновременно пересаживают сразу несколько органов, например, почку и поджелудочную железу. Такие вмешательства требуют участия большой мультидисциплинарной команды специалистов», - написал Сергей Собянин.

Некоторые направления трансплантологии являются уникальными для нашей страны. Например, нигде больше не проводится трансплантация тонкой кишки или имплантация искусственного левого желудочка для лечения терминальной стадии сердечной недостаточности.

Операции по трансплантации требуют от врачей высочайшего мастерства. Они отличаются продолжительностью - от 3 до 12 часов, и все это время команда медиков в операционной работает в режиме предельно сконцентрированного внимания. Благодаря развитию технологий этот временной период постепенно сокращается. Например, недавно хирурги Склифа провели успешную пересадку почки за 1 час 15 минут. Главный итог этого рекорда - сокращение времени хирургического вмешательства снижает нагрузку на здоровье пациентов.

После операций пациентов ждет реабилитация и последующее наблюдение у врачей. Во многих случаях их здоровье остается на контроле у специалистов на протяжении всей жизни. Для этого в 2025 году в Москве открыли специализированный амбулаторный центр. Здесь пациентов, перенесших трансплантации, обследуют профильные специалисты: кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи и другие врачи.

«Программа трансплантации легких в НИИ им. Склифосовского развивается с 2011 года. В конце 2025 года врачи выполнили «юбилейную» – 100-ю трансплантацию. Сегодня пациент уже переведен на самостоятельное дыхание», - рассказал Сергей Собянин.

В прошлом году специалисты Склифа начали осваивать новое для себя направление - трансплантацию рук – и успешно пересадили предплечье и кисть. А в феврале 2026 года сделали более сложную операцию, пересадив сразу два элемента: восстановили пациенту после травмы левую кисть с участком предплечья и правую кисть.