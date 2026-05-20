НовостиПроисшествия20 мая 2026 12:57

Двое москвичей напоили девушку, изнасиловали и сняли это на видео

В Москве осудили двух мужчин за надругательство над несовершеннолетней
Мила ГЕНЬ
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор двум мужчинам, признанным виновными в совершении тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве. Следствием установлено, что в июле 2025 года один из фигурантов познакомился с потерпевшей через мессенджер, зная ее реальный возраст.

Позже злоумышленник встретился с девушкой в центре столицы, где напоил ее алкоголем и совершил действия сексуального характера. Затем обвиняемый снял на телефон порнографические материалы с участием несовершеннолетней и отправил их третьему лицу. После этого потерпевшая вместе с ним приехала в квартиру на севере Москвы, где второй фигурант склонил ее к употреблению наркотиков и, воспользовавшись беспомощным состоянием, также изнасиловал ее.

В ходе расследования следователи допросили всех участников, провели проверки показаний на местах, изъяли мобильные телефоны и проанализировали переписку. Суд назначил каждому из подсудимых по 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.