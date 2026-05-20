СК задержал сообщника убийцы женщины, труп которой 10 дней пролежал в диване

Правоохранители задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве женщины на юго-востоке столицы. Им оказался сосед погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Москве.

По данным следствия, в ближайшее время задержанному предъявят обвинение, а следователи намерены ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу. Сейчас с мужчиной проводятся необходимые следственные действия.

Напомним, 18 мая в полицию обратилась женщина, которая рассказала о безвестном исчезновении своей сестры — та более 10 дней не выходила на связь. В тот же день в квартире на Люблинской улице следователи обнаружили тело пропавшей, спрятанное в диване, с множественными признаками насильственной смерти. Ранее было установлено, что травмы пострадавшей нанес ее сосед по квартире — иностранец 1996 года рождения, который после убийства скрылся за границей. Ему уже заочно предъявлено обвинение.