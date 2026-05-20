Жара в Москве побила рекорд для 20 мая 129-летней давности

В среду, 20 мая, погода в столице установила новый температурный рекорд, который продержался почти 130 лет. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России. Воздух на главной городской метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 30 градусов.

Предыдущее достижение для этого дня было зафиксировано еще 20 мая 1897 года. Тогда столбики термометров показали плюс 29,7 градуса. Таким образом, новый рекорд превысил старый на 0,3 градуса.

В Гидрометцентре отметили, что это уже второй температурный рекорд подряд с начала текущей недели. Днем ранее, 19 мая, воздух в Москве прогрелся до плюс 30,3 градуса, что на 0,1 градуса выше показателя, который держался с 19 мая 1979 года.