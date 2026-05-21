Максим Ликсутов: С начала года объем выпускаемой продукции отрасли машиностроения вырос почти на 15 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал о росте производства в машиностроении. В Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы назвали эту отрасль одним из самых динамично развивающихся направлений промышленности столицы. В ней насчитывается порядка 260 компаний. Там занято около 20 тысяч человек. В столице выпускают станки, насосы, роботизированные системы, лифты и конвейеры.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание поддержке ключевых отраслей промышленности. Так, за шесть лет, с 2019 по 2025 год, выпуск продукции столичного машиностроения увеличился в восемь раз», - отметил заммэра.

Он уточнил, что с начала этого года рост производства достиг 14,9 процента.

Предприятия Москвы продолжают активное внедрение инноваций и расширение ассортимента. В числе выпускаемой ими продукции - станки, насосы, роботизированные системы и конвейеры. Их решения применяются в самых разных сферах - от ЖКХ и сельского хозяйства до судо- и авиастроения.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов пояснил, что особенно заметный прогресс наблюдается в отдельных сегментах.

«Например, выпуск станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов в первом квартале вырос на 47,5 процента, а производство лифтов — на 16,8 процента», — сообщил столичный министр.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о демонстрируемом за последние годы столичной промышленностью устойчивом росте. За прошлый год производство в обрабатывающих отраслях выросло на 4,7 процента, а инвестиции — на 3,1 процента в сопоставимых ценах.

Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в столице открывают около 150 новых высокотехнологичных предприятий. В Москве действуют почти 4,6 тысячи промышленных компаний. Там работают свыше 755 тысяч человек. Сегодня производителям доступно более 20 эффективных мер поддержки. В их числе - программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие инструменты.