На mos.ru запустили спецпроект «Ваш навигатор по налогам»

На mos.ru стартовал специальный проект «Ваш навигатор по налогам». В нем собрана самая важная и полезная информация о налогах и правильном оформлении трудовых отношений в столице. Проект позволит москвичам узнать о простых и удобных вариантах оплаты налогов, легализации своего дохода. Кроме того, с его помощью можно будет составить план действий по защите трудовых прав при их нарушении.

Информация будет полезна в том числе тем, кто выбирает работу на себя. В городе активно развивается частное предпринимательство. Но среди новичков и даже опытных представителей бизнеса есть те, кто считают оплату налогов сложным и трудозатратным делом.

Сервис «Ваш навигатор по налогам» поможет защитить доходы москвичей и обеспечит прозрачность отношений предпринимателей и государства. Там перечисляются разные жизненные ситуации, связанные с получением дохода и уплатой налогов. В частности, оплата налогов при сдаче квартиры, машины или другого имущества в аренду, легализация дохода фрилансеров, кондитеров, парикмахеров, мастеров маникюра, репетиторов, ремонтников, курьеров и других работающих на себя жителей.

Кроме того, проект рассказывает о защите работников от неофициального трудоустройства, когда человек останется без социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности оформить налоговые вычеты. А еще пользователи узнают, как действовать при отказе работодателя заключить трудовой договор в письменной форме.

Как отмечается на странице спецпроекта, налоги - это главный источник доходов бюджета города Москвы. Они идут на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения, экономики, науки, искусства. Каждый из миллионов работающих граждан вкладывается в социальные инициативы, помогает сделать город лучше, создавать комфортные условия для жизни.

Налоговый консультант, доктор экономических наук, профессор, заведующий Кафедрой налогов и налогового администрирования Факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский напомнил, что цифровизация уровня налогового администрирования вышла на такой уровень, где основными требованиям к физлицам сегодня являются максимальная прозрачность их взаимоотношений с государством.

«У физлица возникает множество вопросов по налоговым платежам, начиная от получения социальных и имущественных вычетов и заканчивая правильностью исчисления и уплаты имущественных налогов. И здесь наличие проверенного и достоверного источника информации является очень важным, так как открытые источники не всегда могут дать достоверные сведения. Именно поэтому, инициатива создания навигатора по налогам является очень важным для всех пользователей МОС.ру», - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что портал в полном объеме предоставляет информационную поддержку по возникающим ситуациям, что позволяет работникам защищать свои права и получать положенные выплаты.