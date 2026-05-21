Владислав Овчинский: Рядом с Нижним Царицынским прудом вырастет новый квартал по программе КРТ

Владислав Овчинский. Фото - Департамент градостроительной политики.

Юг Москвы постепенно меняет лицо. На этот раз речь про район Царицыно, а если точнее — участок на Каспийской улице, владение 22. Там собираются реорганизовать территорию в 1,1 гектара. Проектное решение уже вывесили на портале mos.ru.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Владислава Овчинского, в рамках комплексного развития территории на этом месте появится около 23 тысяч квадратных метров разной недвижимости.

«Здесь смогут разместиться офисы, рестораны, отделения банков, фитнес-центры», — приводит слова Овчинскогопресс-служба Департамента градостроительной политики.

Такой подход добавит району примерно 460 рабочих мест. Инвестиции оцениваются в 7,5 миллиарда рублей. Зато после завершения проекта бюджет Москвы будет ежегодно получать около 206,5 миллиона рублей налогов и прочих поступлений.

Территория находится между Луганской и Ереванской улицами, причём совсем рядом расположен Нижний Царицынский пруд. Реорганизацию обещают провести за пять лет.

Программа комплексного развития территорий нацелена на то, чтобы бывшие промзоны, пустыри и неэффективно используемые куски земли превращать в нормальные городские пространства. На сегодня в Москве на разных стадиях (от идеи до стройки) находится 421 проект КРТ. Общая площадь — больше 4,5 тысячи гектаров.

Оператором 102 проектов КРТ выступает Московский фонд реновации жилой застройки. В рамках этих проектов планируют реорганизовать почти 470 гектаров территорий, которые пока выглядят депрессивно. Там построят около девяти миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 7,3 миллиона — как раз под программу реновации, чтобы люди из старых домов переезжали в нормальное жильё. А оставшиеся 1,5 миллиона «квадратов» отдадут под офисы, производства и общественные объекты.