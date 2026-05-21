Спасатели достали из девятиметрового котлована в Москве мужчину.

Ранним утром в четверг, 21 мая, на шоссе Энтузиастов в Москве произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы, на строительной площадке грузовик наехал на препятствие, в результате чего сбил рабочего. Мужчина упал в котлован глубиной около девяти метров, поэтому было решено вызвать специалистов.

«По прибытии спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему, закрепили его на носилках и эвакуировали из котлована», - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Аварийно-спасательные работы завершены в 02:37.

