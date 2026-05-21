Москва показывает высокие показатели в социальной сфере, а также закрывает запрос на технологический суверенитет. Как агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин, выступление мэра столицы Сергея Собянина на форуме «Есть результат!» - это сигнал о том, как строится современная модель эффективного управления в условиях большой геополитической нагрузки.

Спикер обратил внимание на три ключевых блока: высокотехнологичную промышленность, социальные результаты и ресурсную поддержку военно-промышленного комплекса (ВПК). Костин отмечает, что градоначальник рассказал о конкретных результата работы команды, которые соотносятся с федеральными проектами.

«Это идеальный пример демонстрации того, как партийная программа конвертируется в конкретную городскую экосистему», – заключил политолог.