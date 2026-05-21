Владимир Ефимов: Готовность метро «Бульвар Генерала Карбышева» уже более 80%.

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Подробностями о строительстве станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро поделился глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. В частности, там наполовину сделаны архитектурно-отделочные работы.

«Станционный комплекс «Бульвар Генерала Карбышева», возводимый в составе Рублево-Архангельской линии метро, готов более чем на 80 процентов. На площадке завершаются земляные и монолитные работы, выполняется обратная засыпка котлована», - отметил заммэра.

Он добавил, что сейчас почти закончено оформление путевых стен платформенного участка. Здесь уже смонтированы буквы названия станции, пол платформы выложен гранитом, продолжается облицовка потолка и колонн.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса, площадь отделочных работ в пассажирской зоне уже превысила десять тысяч квадратных метров, а в общей сложности составит почти 16 тысяч квадратных метров.

По проекту на будущей станции и оборотных тупиках за ней смонтируют свыше 643 километров кабеля, более 23 километров трубопроводов и около 6,2 километра воздуховодов. А еще здесь разместят свыше 3 тысяч единиц основного и более 11 тысяч единиц дополнительного оборудования. В основном все это отечественное, а также из дружественных стран. На возводимых сооружениях метро столицы с успехом используют российские электронные системы управления и автоматизации. Кроме того, отечественными на новых станциях метро являются разработки для управления движением поездов и вентиляционное оборудование.

Напомним, «Бульвар Генерала Карбышева» позволит ускорить поездки по городу для жителей районов Хорошево-Мневники и Щукино.

А вся Рублево-Архангельская линия обеспечит возможность соединить новые кварталы в Рублево-Архангельском и комплекс «Москва-Сити». Длина этого маршрута - более 27 километров. На нем откроют 12 станций. Здесь для пассажиров будут доступны пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил быстрее строить Рублево-Архангельскую линию. Мэр также рассказал о том, что сейчас на Кольцевой линии метро активно строится станция «Достоевская».