Пострадавшие подростки принесли в московскую школу петарды и взорвали их

Двое учеников школы, расположенной на юге Москвы, пострадали в результате взрыва принесенной ими петарды. Как журналистам KP.RU сообщил представитель Департамента образования столицы, их состояние оценивается как стабильное.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая, в школе № 1526 в Москве. Подростки получили травмы рук в результате взрыва принесенных ими петард. Учеников экстренно госпитализировали в детскую больницу им.Филатова. Угрозы их жизни нет.

«В больнице им оказывается медицинская помощь в полном объеме. В происшествии разбираются правоохранительные органы. Департамент оказывает полное содействие, также инициирована внутренняя проверка по факту случившегося», - сообщил источник.

