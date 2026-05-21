Эксперт Бархота: Новый сервис на mos.ru поможет разобраться в налоговых режимах

Новый сервис «Ваш навигатор по налогам», который можно найти на портале mos.ru, помогает выбрать форму для ведения бизнеса. Как агентству городских новостей «Москва» сообщил эксперт финансового рынка Андрей Бархота, огромную роль в экономике Москвы играют малые формы предпринимательства.

«Если мы посмотрим на статистику динамики активности предпринимателей и активности бизнеса в сфере самозанятости в Москве, то мы увидим, что там очень поступательные, опережающие темпы роста. Почему так происходит? Конечно же, потому что это очень гибкая форма. Она предполагает самодекларирование доходов и очень льготные ставки налогообложения», – сказал спикер.

Эксперт подчеркнул, что может быть информирование граждан о плюсах регистрации собственного микробизнеса, о том налоговом режиме, который существует, чтобы они могли использовать ту или иную форму: общество с ограниченной ответственностью, ИП или самозанятость, а также знали все плюсы и минусы.