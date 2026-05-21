Два коммерческих помещения в Тверском районе выставлены на открытые аукционы

Фото: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал о возможности для бизнеса приобрести коммерческие помещения в центре города.

«Сейчас в Тверском районе на городские торги выставлено два нежилых объекта свободного назначения в шаговой доступности от станции метро «Новослободская». В помещении площадью 142,6 квадратного метра, расположенном в Весковском переулке, можно открыть магазин одежды, художественную галерею или танцевальную студию. Второй объект площадью 254,2 квадратного метра находится на Долгоруковской улице. Здесь можно разместить медицинскую организацию, офис, центр дополнительного образования или реализовать другие бизнес-идеи», - отметил глава ведомства.

Помещение на Долгоруковской улице расположено в здании, которое относится к объектам историко-градостроительной среды и называется «Доходный дом, 1891 г., архитектор В.Ф. Баранов, вторая половина XX в.». Продавцом недвижимости является Департамент городского имущества Москвы.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что помещение в Весковском переулке расположено на первом этаже.

«Оно имеет два отдельных входа и представляет собой единую просторную площадку, которую легко трансформировать под потребности выбранного бизнеса», - сообщила Соловьева.

Она уточнила, что выставленная на торги недвижимость на Долгоруковской улице занимает весь второй этаж здания. В него входят отдельные помещения с функциональным разграничением. Новый владелец, открывая там свой бизнес, сможет опираться на существующие решения.

Заявочные кампании на участие в торгах завершатся в период с 28 мая по 11 июня. А сами аукционы состоятся 9 и 23 июня на электронной площадке «Росэлторг».

Предлагаемое городом на торгах имущество можно увидеть на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги Москвы». Там опубликованы полные данные о лотах, включая фото, документы, условия и форму продажи.

