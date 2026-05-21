Экономист Бунич: Новый сервис на mos.ru повысит налоговую грамотность горожан

Новый проект «Ваш навигатор по налогам», размещенный на портале mos.ru, повысит налоговую грамотность москвичей. Как заявил агентству городских новостей «Москва» экономист Андрей Бунич, многие горожане, задействованные в данной сфере, хотят выйти из «серой» зоны, но не знают, с чего начать.

«Правительство Москвы запустило специальный проект Ваш навигатор по налогам на портале mos.ru – это цивилизованный, разъяснительный и поддерживающий подход в вопросе повышения налоговой грамотности среди населения города. <...> Теперь у них есть удобный навигатор по жизненным ситуациям, понятные инструкции, которые реально помогают легализовать доходы и защитить свои трудовые права», – сказал спикер.

По словам Бунича, спецпроект уделяет серьезное внимание защите работников от неофициального трудоустройства. Граждане должны понимать, что «серые» схемы заработка лишают их социальных гарантий, пенсионных накоплений, правовой защиты и возможности получать налоговые вычеты. Однако теперь при помощи проекта «Ваш навигатор по налогам» все станет намного прозрачнее.