Московский адвокат подозревается в мошенничестве в особо крупном размере

В Москве задержан юрист столичной Адвокатской палаты, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве, возбуждено уголовное дело.

Установлено, что в июне 2022 года фигурант заключил соглашение с москвичкой. Согласно ему адвокат осуществлял ее защиту на этапе предварительного следствия по уголовному делу по обвинению в мошенничестве.

В апреле 2025 года он убедил женщину в наличии у него возможности за деньги оказать влияние на сотрудников прокуратуры и судебной системы с целью принятия судом решения о прекращении в отношении нее уголовного преследования.

После чего адвокат во время встреч с подзащитной получил от нее 6 млн рублей. При этом он не планировал передавать эти накопления каким-либо должностным лицам и никак не мог ей помочь. Полученные средства он потратил на личные нужды.

Подозреваемый задержан и уже доставлен в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий.

