Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили два БПЛА на подлете к Москве

В четверг, 21 мая, российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала два вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом в мессенджере MAX своевременно сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в посте.

Москвичей и гостей столицы просят быть предельно осторожными и внимательными. В случае необходимости звоните по телефону «112».

