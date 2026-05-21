В «Коломенском» обновят мостовую от Дьякова городища до Царской набережной

В Москве восстановят мостовую от Дьякова городища к Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». Как сообщает пресс-служба Департамента капремонта столицы, за прошедшее с последнего ремонта время уложенный прямо в грунт камень разъехался, отдельные участки дороги размыты, а спуск стал небезопасным для нормального передвижения.

«В музее-заповеднике Коломенское в рамках благоустройства и реабилитации территории ведутся работы по восстановлению дороги, используемой посетителями как спуск от 1-й улицы Дьякова городища к Царской набережной. <…> Передвигаться по обновленной и выровненной дороге станет значительно комфортнее. Вытоптанные лужайки вдоль спуска восстановят, засеяв новой травой», - отметили представители ведомства.

Булыжная мостовая появилась на рубеже XIX и ХХ веков для нужд жителей деревни Дьяково, однако она располагалась территориально в стороне от исторической грунтовой дороги. За все время ее существования мостовую несколько раз ремонтировали и перекладывали, в том числе и в наше время - в 2001 и 2011 годах.