Заседание по делу об избиении до смерти футболиста Ерошевича состоится 9 июня

Щелковский городской суд Подмосковья назначил на 9 июня проведение первого заседания по делу об избиении до смерти футболиста Арсения Ерошевича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ерошевич занимался в любительском клубе «Русская община». 17 августа 2025 года двое обвиняемых, которые находились на парковке около бара в Щелково, спровоцировали конфликт с Арсением и еще одним молодым человеком. После к фигурантам присоединились еще трое граждан, которые вместе с ними начали избивать потерпевших.

Футболиста с множественными ранами госпитализировали в медучреждение, где впоследствии он скончался. Второму пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Подсудимые обвиняются в нанесении побоев; хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору; а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Как KP.RU писал ранее, уголовное дело о смертельной драке, жертвой которой стал 20-летний футболист Арсений Ерошевич, рассмотрят с участием присяжных заседателей.