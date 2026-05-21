Выпускной без выпускного: новый тренд среди российских подростков

Подростки в России начали придерживаться нового тренда и все чаще отказываться от участия в выпускных вечерах. Они просят у родителей отдать им деньги, отложенные на праздник, как «подъемные» во взрослую жизнь. Об этом сообщает РИАМО.
Выпускники предлагают родителям потратить отложенные деньги на путешествия, покупку техники для обучения в вузе или на аренду жилья в ближайшем будущем. А кто-то просто решает оставить эти средства как личные накопления.
По словам подростков, это решение является прагматичным подходом к жизни. Многие считают, что несколько часов праздника не стоят крупных расходов, особенно на фоне тревоги из-за поступления и неизвестного будущего.
А вот родители спорят, стоит ли поддерживать такой подход. Одни считают его проявлением зрелости, а вторые уверены, что дети своими же руками лишают себя важных воспоминаний о школьных годах.
Как KP.RU писал ранее, выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Однако эта дата носит чисто рекомендательный характер.