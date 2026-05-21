Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно защищать территорию страны от атак со стороны киевского режима. Уничтожен очередной беспилотник, летевший на Москву. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Соответствующий пост он опубликовал в личном канале в «МАКС».

Как следует из заявления мэра Москвы, все произошло вечером в четверг, 21 мая. Тогда боевики Вооруженных сил Украины в очередной раз попытались атаковать российскую столицу с помощью беспилотника, но потерпели неудачу. Дрон был успешно перехвачен и уничтожен.