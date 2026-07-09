В Красногорске задержали подозреваемого в ранении мужчины на складе магазина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городском округе Красногорск полиция задержала мужчину 1975 года рождения, подозреваемого в нанесении ножевого ранения на складе строительного магазина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в складском помещении строительного магазина на Новорижском шоссе. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, причины которого в настоящий момент устанавливаются. В ходе ссоры один из участников нанес оппоненту удар ножом. Пострадавший 1992 года рождения с ножевым ранением был доставлен в медицинское учреждение и госпитализирован.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.