Ефимов: Квартиры по реновации осматривают свыше 660 жителей района Зюзино

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства.

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о поэтапном осмотре новых квартир по реновации жителями Зюзина.

«В районе Зюзино под заселение передали новостройку по адресу: Херсонская улица, дом 8. Сюда переедут свыше 660 жителей двух старых домов, расположенных на Керченской и Херсонской улицах. Теперь количество зданий в районе, переданных под заселение, достигло 14», - отметил заммэра.

Он напомнил, что всего в рамках действующей программы реновации в районе Зюзино предстоит расселить 182 дома старого жилого фонда.

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, новые квартиры получат около 47,6 тысячи москвичей.

Нежилой первый этаж займет в дальнейшем полезная для жителей социально-бытовая инфраструктура, например: аптеки, магазины, кафе и досуговые центры.

В Департаменте градостроительной политики Москвы пояснили, что в жилом комплексе на Херсонской улице находятся 282 квартиры, из них 8 - для маломобильных жителей. Около дома создана безбарьерная среда. В частности, обошлись без лестниц и порогов на входах в подъезды, а также в вестибюлях и лифтовых холлах. В результате удобно всем жильцам.

При переселении новоселы могут получить бесплатную помощь города - машину и грузчиков. Такую услугу, «Помощь в переезде», оформляют удаленно через mos.ru или лично в Центре информирования по переселению.

Новый жилой комплекс находится неподалеку от старых домов. Благодаря этому переселенцы продолжат пользоваться всем, к чему привыкли в своем районе.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что 30 июня к осмотру новых квартир приступили около 240 жителей дома 26 на Керченской улице и более 420 жителей из дома 1 на Херсонской улице.

«Когда участники программы реновации определятся с выбором, специалисты Департамента городского имущества начнут готовить договоры о переходе права собственности на новую недвижимость», - сообщила столичный министр.

Она добавила, что прием по поводу оформления документов проходит в Центре информирования. Он работает в доме 20 на Черноморском бульваре.

Реновация позволит переехать в комфортные новостройки почти 1 миллиону жителей столицы. При этом расселят 5176 старых домов. Ранее Сергей Собянин поручил вдвое быстрее выполнять программу. Мэр также рассказал о возведенном в районе Щербинка монолитном жилом комплексе по реновации. При его строительстве применялись технологии объемно-блочного домостроения.