Спасатели вывели из горящего дома на юге Москвы 11 человек Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 11 июля на юге столицы произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Криворожская. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сигнал о возгорании в двухкомнатной квартире поступил в Службу 112 Москвы в 3:29. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, в том числе расчеты ПСО №215 и АСО №8.

Прибывшие спасатели провели разведку и приступили к тушению. Были сформированы звенья газодымозащитной службы для проверки помещений на наличие людей. В ходе тушения пожарным удалось спасти 11 человек, включая одного ребенка. Возгорание было полностью ликвидировано в 4:13.