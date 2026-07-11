Ефимов: В Москве разработаны многофункциональные венткиоски cтанций метро

Владимир Ефимов. Фото предоставлено пресс-службой Комплекса градостроительной политики и строительства

Глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о разработке столичными проектировщиками нового типа вентиляционных киосков станций метро. Теперь это не просто технические сооружения, а многофункциональные архитектурные объекты.

«Сегодня при проектировании пристанционных сооружений происходит переосмысление их функционала. Мы уходим от их исключительно утилитарного назначения к созданию объектов нового типа, в которых технические задачи выполняются вместе с формированием мест отдыха для горожан. Так, обновленные вентиляционные киоски, размещаемые в непосредственной близости от вестибюлей и выходных павильонов станций метро, будут оборудованы скамьями и качелями», - отметил заммэра.

Он уточнил, что подобные сооружения планируется установить у трех новых станций первого участка Рублево-Архангельской линии: «Звенигородской», «Бульвара Генерала Карбышева» и «Народного Ополчения».

Как сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса, их поставят также рядом со станцией «Кленовый бульвар» Бирюлевского радиуса, где размещаемые под навесами скамьи и клумбы сформируют целый безбарьерный ансамбль.

Такие постройки совмещают в себе сразу несколько функций. Одно сооружение - это и доступ на станцию, и остановки наземного транспорта, и велопарковки, и кафе, и зоны обслуживания пассажиров. Плюс ко всему здесь, среди растений, можно провести время в местах отдыха и даже просто укрыться в жару или дождь под навесами.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее поручил быстрее строить Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро. Мэр также рассказал о реализованной городом с 2012 по 2026 год масштабной программе развития территорий Новой Москвы. В частности, там открыли 13 станций метро.